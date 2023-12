Die Aktie der Deutschen Bank freute sich auch am Mittwoch wieder über Aufwind. Um respektable 0,86 Prozent ging es für den Titel aufwärts, der sich damit schon bis auf 11,67 Euro verbessern konnte. Geht es nach einigen Analysten, ist das volle Potenzial damit aber noch lange nicht ausgeschöpft.Anzeige:Jüngst nahm sich die kanadische RBC die Aktie der Deutschen Bank (DE0005140008) zur Brust und will dabei erkannt haben, dass das Institut mit einem noch höheren Branchenabschlag als in früheren Zeiten gehandelt werde. Mit anderen ...

