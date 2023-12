BMW setzt sein Aktienrückkaufprogramm im Januar fort. Die erste Tranche wurde am 01. Dezember abgeschlossen. Am 02. Januar startet dann die zweite. Wie es aktuell um die BMW-Aktie bestellt ist, erfahrt Ihr hier von Andreas Wolf von HeavytraderZ. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zum Einblick in alle ...