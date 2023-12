Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5068/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #542 geht um die Warimpex-Aktie, die in den vergangenen Handelstagen um 30 Prozent gestiegen ist und das Ärgernis rund um Signa. An der Börse hätte es aufgrund von Regelwerk und FMA diesen Schaden nicht gegeben, schaden tut es der Börse trotzdem, weil das in der öffentlichen Meinung halt Kapitalmarkt ist. Es gibt ja viele, die den Aktienmarkt kontrollieren und ihn weiterbringen, das ist zb der IVA. Es gibt aber auch viele und ihre Zahl steigt leider immer weiter (und ...

