… so auch bei DATAGROUP. Der Kurs notiert knapp 50 % unter seinen Allzeithochs von Anfang 2022. Darin lag in erster Linie eine Bewertungsanpassung sowie stagnierende Umsätze zwischen 21/22 und 22/23. Gleichwohl ist die Ertragslage solide.Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 22/23 belegen das. Während die Umsatzerlöse (497,8 Mio. €) durch Sondereffekte belastet wurden und leicht unter Vorjahr lagen, kletterte das EBITDA um knapp 5 % auf 80,2 Mio. € und lag damit leicht über der internen Prognosespanne. Das EBIT stieg überproportional auf 45,3 Mio. € und die EBIT-Marge verbesserte sich auf 9,1 %. Wichtig:Die Gewinnung neuer Großkunden im Kerngeschäft Corbox deutet ab jetzt wieder steigende Umsätze an. KGV 14,6 sowie fast 9 % freie Cashflow-Rendite entsprechen der tiefsten Bewertung seit IPO. Das rechtfertigt erste Käufe.