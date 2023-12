Von den Häfen Chinas bis nach Brüssel

Werbung







Pünktlich zu ersten EU-Gipfel in China veröffentlicht Peking neue Konjunkturdaten. Die Wirtschaft des Drachens hat mit vielen unterschiedlichen Problemen zu kämpfen.



Zum Morgen des 07.12.2023 begann in Peking das Gipfeltreffen zwischen der Europäischen Union und China. Anwesend sind unter anderem EU-Ratspräsident Charles Michel sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Empfangen wurden Sie vom chinesischen Staatschef Xi Jinping. Auf der Agenda stehen unter anderem Themen wie potenzielle Gegenmaßnahmen von Seiten der EU für chinesische Unternehmen, welche die Handelssanktionen mit Russland missachten. Trotzdem bekräftigt man den Willen auch in Zukunft miteinander zusammen arbeiten zu wollen.



Zeitgleich veröffentlichte China neue Handelsdaten. Aus diesen geht hervor, dass der Außenhandel erstmals seit Mai wieder gestiegen ist. Im November nahmen die Exporte gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,5 % (in US-Dollar gerechnet) zu. Gleichzeitig sanken jedoch die Importe um 0,6 %. Im vorherigen Monat stiegen diese noch, was zu der Zeit als Zeichen für einen wieder zunehmenden Konsum des Marktes gewertet wurde.



Die Exporte in den EU-Raum sowie nach Deutschland sanken im Jahresvergleich um mehr als 10 %. Gleiches gilt auch andersherum, so nahmen in China auch die Importe aus Europa ab. Auch Themen wie die weltweit steigende Inflation und die damit verbundenen steigenden Zinsen gehen nicht spurlos an der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt vorbei.





Quelle: HSBC