Die Telekom-Aktie befindet sich im Rallyemodus. Analysten sind der Meinung, dass da noch mehr Luft nach oben ist - und heben das Kursziel für die Aktie an.Barclays hat das Kursziel für die Deutsche-Telekom-Aktie von 26 auf 28 Euro erhöht und die Einstufung auf "Overweight" beibehalten. Analyst Mathieu Robilliard sieht Preissetzungsmacht und potenzielle Fusionen oder Übernahmen als Schlüsselfaktoren für die Kursentwicklung im neuen Jahr. Er betrachtet die Deutsche Telekom als attraktive Investitionsmöglichkeit in strukturell gesunden Märkten. Auch andere Analystenhäuser haben sich in dieser Woche zur Telekom-Aktie geäußert. So behält Goldman Sachs die "Buy"-Bewertung für Deutsche Telekom …