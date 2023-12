Letzte Woche referierte die Finanzchefin der CHAPTERS-Gruppe, Marlene Carl, auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt über die Ursprünge und den langfristigen Plan des Unternehmens. Die heutige CHAPTERS-Gruppe ist eine dezentralisierte, agile Investmentholding, die nach einem stringenten Plan in kleinere Unternehmen mit Asset-light Geschäftsmodellen, starken Marktpositionen und kalkulierbaren Cashflows investiert. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen langfristigen Anlagehorizont aus, der es ermöglicht, potenzielle Ziele aus der Perspektive des "Eigentümers" zu betrachten. Auf Basis einer Schwungradstrategie gewinnt CHAPTERS durch die Expansion in neue Märkte und neue Investitionsplattformen an Dynamik und erhält dabei starke Unterstützung durch die Aktionäre. Mit den kürzlich eingeworbenen Mitteln in Höhe von annähernd 30 Mio. EUR wird das Unternehmen kurzfristig weitere Übernahmen durchführen, was für den Schätzungen von AlsterResearch weiteres Aufwärtspotenzial verschaffen dürfte. Bis dahin hält AlsterResearch am Kursziel sowie am BUY-Rating fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CHAPTERS%20Group%20AG





Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken