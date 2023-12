LS telcom hat die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 22/23 berichtet. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz in Höhe von EUR 41,7 Mio., was nur unwesentlich unterhalb von AlsterResearchs Schätzung, aber im Rahmen der angepassten Guidance lag. Wie erwartet, ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr (EUR 47,3 Mio.), zurück, was im Wesentlichen an einem außerordentlich hohen Anteil an Hardware-Umsätzen im Vorjahr liegt. Das EBIT hingegen lag mit EUR 1,0 Mio. am oberen Ende der angepassten Prognose von EUR 0,6 - 1,1 Mio. und somit über AlsterResearchs Erwartungen von EUR 0,7 Mio. Aktuell bleibt die Visibilität sowie die Planbarkeit wegen der angespannten Lage öffentlicher Haushalte noch gering. Daher gehen AlsterResearchs Analysten für den neuen Ausblick 2023/24 von einer vorsichtigen Prognose der LS telcom aus und adjustieren ihre Schätzungen nur marginal. Dies hat keinen Einfluss auf die DCF-Bewertung, weshalb das Kursziel von EUR 6,50 und das Kaufen-Rating bestätigt werden. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/LS%20telcom%20AG





Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken