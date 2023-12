Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die NEON EQUITY AG ("NEON EQUITY") (ISIN DE000A3DW408/ WKN A3DW40), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, plant seine Beteiligung an der publity AG ("publity") (ISIN DE0006972508/ WKN 697250) weiter auszubauen, Hierzu wird NEON EQUITY seine umfangreichen Aktienkäufe vor allem an der Börse und auch außerbörslich fortführen. Dabei wird NEON EQUITY seine Käufe auch zu Aktienkursen deutlich über dem aktuellen Kursniveau fortsetzen. Hintergrund sind die nach Einschätzung von NEON EQUITY langfristig positiven Geschäftsperspektiven von publity und die aus Sicht des Investors niedrige Bewertung des Unternehmens an der Börse. Entsprechend hat NEON EQUITY seine Beteiligung an publity bereits in den vergangenen Monaten durch den Erwerb von Aktien im Volumen von mehr als 210.000 Aktien (seit Jahresbeginn 2023) auf knapp 55% ausgebaut. Die Käufe erfolgten ganz überwiegend börslich. ...

