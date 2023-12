Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Marktteilnehmer gehen vermehrt von Zinssenkungen in 2024 aus, so die Börse Stuttgart.Das stütze die Jahresendrally am Aktienmarkt, der DAX habe am Mittwoch mit 16.727 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht. Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) steige in dieser Woche von 132,73 Prozentpunkten auf 134,71 Punkte. Die Anleihenkurse würden sich dennoch weiter auf ihrem Niveau der Vorwochen halten, die Renditen würden etwas zurückgehen. ...

