Lebensmitteleinzelhändler Kaufland setzt in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Frachttechnologieunternehmen Einride schwere E-Lkw zur Belieferung seiner Filialen ein. Am Logistikstandort in Möckmühl hat Kaufland dazu seinen ersten Lkw-Ladepark eröffnet. In der ersten Phase der Partnerschaft zwischen Kaufland und Einride kommen acht elektrische Lkw zum Einsatz, die vom Verteilzentrum im baden-württembergischen Möckmühl aus insgesamt zehn Filialen ...

