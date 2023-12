TUI traf die Bären auf dem falschen Fuss. Der Tourismuskonzern schnitt wesentlich besser als befürchtet und eingepreist ab, was zu einer massiven Short-Eindeckungsrallye am Mittwoch führte.TUI (DE000TUAG505) ist einer der letzten grossen Tourismuskonzerne, die nach der Pandemie in die Gewinnzone zurückkehren. Es war ein mühsamer Weg, der dem Unternehmen, den Aktionären und Gläubigern viel abverlangt hat. Aber er hat sich am Ende auch gelohnt, denn ein grosser europäischer Tourismuskonzern ist wichtig für den Markt und sorgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...