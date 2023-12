© Foto: picture alliance / abaca | ABACA



Erneut tiefrote Vorzeichen bei der Nikola-Aktie. Was ist passiert?Nikola hat Pläne angekündigt, sowohl Stammaktien im Wert von 100 Millionen US-Dollar als auch vorrangige grüne Wandelanleihen im Wert von 200 Millionen US-Dollar, fällig 2026, in separaten öffentlichen Angeboten zu verkaufen. Den Zeichnern werden zusätzlich 15 Millionen US-Dollar in Aktien und 30 Millionen US-Dollar in Anleihen angeboten, so das Unternehmen weiter, um Überzuteilungen abzudecken. Ein genauer Zeitplan für das Angebot wurde nicht bekannt gegeben. Die Erlöse aus dem Aktienverkauf sind für Betriebskapital, allgemeine Unternehmenszwecke und nicht näher spezifizierte Projekte "in Übereinstimmung mit den Richtlinien …