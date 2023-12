Ein Jahr nach der Pleite der Kryptobörse FTX ist von Tristesse an den Märkten nichts mehr zu spüren. Deutlich Kursanstiege gehen einher mit einer steigenden Nachfrage.7. Dezember 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die nach Ansicht von Experten immer wahrscheinlicher werdende Zulassung von börsengehandelten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA hat im Kombination mit den wieder gesunkenen Zinsen eine fulminante Rallye an den Kryptomärkten ausgelöst. Der Bitcoin selbst ist seit Ende Oktober um über 25 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...