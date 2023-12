Die artec technologies AG verzeichnet laut eigenen Angaben vom Donnerstag eine steigende Nachfrage nach ihrer Produktlinie XentauriX, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2023. Dieses Wachstum spiegele sich in der gesteigerten Interaktion mit Ministerien, Medien, Sicherheitskräften, Broadcastern und Industrieunternehmen wider, so das Unternehmen ...

