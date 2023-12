Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die DWS bietet Anlegern mit einem neuen ETC die Möglichkeit, in Emissionsrechte der EU zu investieren, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Diese Emissionsrechte oder EU Allowances (EUA) werden unter anderem an der Europäischen Energiebörse EEX gehandelt. Der Xtrackers Physical Carbon EUA ETC (ISIN XS2595366340/ WKN A3G4UT), der am 23. November an der Deutschen Börse gelistet wurde, vollzieht die Entwicklung des Spot-Preises von Emissionsrechten nach und ist physisch mit diesen besichert. ...

