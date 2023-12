Das Lkw-Montagewerk von Mercedes-Benz Trucks in Wörth elektrifiziert seine eigene Lieferkette. Etliche Logistikpartner des Truck-Herstellers übernehmen im ersten Schritt ein Dutzend eActros 300. Bis Ende 2026 soll die Werkslogistik gänzlich elektrifiziert sein. Seine Erfahrungen will das Unternehmen per Consulting auch an andere Firmen weitergeben. Der Standort Wörth ist das größte Lkw-Montagewerk von Mercedes-Benz Trucks und mit rund 10.000 Mitarbeitenden ...

