Beim US-Mischkonzern 3M hat sich das charttechnische Bild deutlich verbessert. Am Montag schloss die Aktie erstmals seit September 2023 wieder über der 200-Tage-Linie. Zudem durchbrach 3M die seit Januar 2022 bestehende Abwärtstrendlinie. Steht nun eine Trendumkehr bevor? Am Montag hat die 3M-Aktie den GD200 bei 100,35 Dollar und die Abwärtstrendlinie bei 101,27 Dollar überwinden, und dadurch ein Kaufsignal wie aus dem Lehrbuch generieren können. Zusätzlich hat der Kurs am Dienstag erfolgreich die ...

