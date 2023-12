Der Goldmarkt erlebte eine Woche der Zurückhaltung, geprägt von einer leichten Preissteigerung und der Erwartung wichtiger Wirtschaftsdaten. Am Donnerstagmorgen wurde der Goldpreis bei 2027 US-Dollar verzeichnet, was einem geringen Anstieg von 0,25 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Trotz dieses leichten Anstiegs ergibt sich bei der Betrachtung der gesamten Woche ein negativer Trend mit einem Rückgang von -2,2 %.Marktbeobachtungen und InvestorenverhaltenAnzeige:Die Investoren hielten sich zurück, da die Veröffentlichung der ...

