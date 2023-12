Der deutsche Influencer Dima Koslowski hat mit seinen unterhaltsamen Videos über Essen, Comedy, Musik und mehr über 1,7 Millionen Follower auf YouTube und Instagram gewonnen. Die Tourismusbehörde des Ministeriums für Verkehr und Kommunikation hat Dima kürzlich nach Taiwan eingeladen, um die Kultur- und Naturlandschaften der Insel mit seiner üblichen Neugier und Abenteuerlust zu erkunden.

Während seiner fünftägigen Reise besuchte Dima viele Orte in Zentral- und Südtaiwan, darunter Taichung, Yunlin, Chiayi, Kaohsiung und Pingtung. Sein erster Halt war die Zhongshe Flower Farm in Taichung, wo die Besucher das ganze Jahr über wunderschöne und lebendige Blumenfelder bewundern können. Ein weiterer Halt war der Beigang Chaotian-Tempel in Yunlin, einer der am meisten bewunderten Mazu-Tempel Taiwans. Sein jahrhundertealtes Design unterstreicht die klassische Schönheit der traditionellen Handwerkskunst. In Kaohsiung besuchte Dima die Drachen- und Tigerpagoden am Lotus-Teich, riesige Götterskulpturen, die eine Mischung aus traditionellem Glauben und Freizeitkultur darstellen. Weitere Stationen waren die Green Park Road in Taichung, die bemalten Straßen des Haomei Village in Chiayi und das Pier-2 Art Center in Kaohsiung. Das Pier-2 Art Center in Kaohsiung ist ein Beispiel für die lebendige Kreativität und die Leidenschaft für die kulturellen Künste. Dima erlebte auch Taiwans berühmte traditionelle Nachtmärkte, einschließlich der überraschenden und köstlichen Speisen auf dem Ruifeng-Nachtmarkt in Kaohsiung. Anschließend genoss er einen herrlichen und romantischen Blick auf den Love River in Kaohsiung.

Taiwan, bekannt als das "Königreich der Fahrräder", fördert auch den Fahrradtourismus auf internationaler Ebene. Die Website "Taiwanbike" (https://taiwanbike.tw/en) bietet Routenplanung und reisebezogene Informationsdienste. Radfahren war ein wichtiger Bestandteil von Dimas Reiseplan. Er erkundete Taiwans Radwege und bewunderte die fahrradfreundliche Gestaltung und die schönen Landschaften. Er fuhr auf dem weltberühmten Sun Moon Lake Cycling Trail und hielt die atemberaubende Landschaft fest, die einen tiefen Eindruck bei ihm hinterließ. Dima war zum ersten Mal in Taiwan und war neugierig auf die Kulturlandschaft und die natürliche Schönheit der Insel. In seinem gewohnt unbeschwerten und humorvollen Stil dokumentierte er seine Beobachtungen, Erfahrungen und Emotionen während seiner Reise durch viele Teile Taiwans. Anschließend teilte er diese Videos auf seinen Social-Media-Plattformen mit der ganzen Welt und ermutigte die Zuschauer, nach Taiwan zu kommen und dort ein Fahrradabenteuer zu erleben!

