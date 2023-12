Der Bitcoin hat in dieser Woche die 40.000-Dollar-Marke zurückerobert und damit die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen. David Hartmann von Vontobel hingegen hat aktuell vor allem die Blockchain im Fokus. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Bitcoin und der Blockchain? Das erklärt der Börsenexperte im Gespräch mit DER AKTIONÄR TV. Hartmann stellt in dem Zusammenhang eine Möglichkeit vor, von den Entwicklungen der Blockchain zu profitieren. Wie die Investition in den Solactive Blockchain Technology Performance-Index gelingt, erfahren Sie im Interview. Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.