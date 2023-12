Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Damit stabilisierte er sich weiter nach den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Handelstage. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0767 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0778 Dollar festgesetzt.Der Eurokurs war seit Ende November ...

Den vollständigen Artikel lesen ...