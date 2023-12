Der in Apple-Belangen stets gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman hat für die Fans von iPad, MacBook und Co gute Nachrichten. Schon früh im neuen Jahr plane der Tech-Riese nicht nur bei seinen Notebooks einige Neuauflagen, sondern auch bei seinen Tablets. Das neue iPad Air wird es erstmals in zwei Größen geben und das Pro Modell bekommt einen OLED-Bildschirm, schreibt Gurman für Bloomberg, und bezieht sich hier auf Insiderquellen. Es wäre das erste Upgrade für die Tablet-Reihe seit Oktober ...

Den vollständigen Artikel lesen ...