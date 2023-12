DJ BASF plant Ausgliederung zweier Sparten und setzt sich Margenziele

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF will nach zuletzt sinkenden Gewinnen seine Geschäfte starker auf Rendite trimmen und dazu Bereichen, die nicht so stark im Chemieverbund verankert sind, mehr Freiheiten geben. Nach dem Vorbild des Bereichs Coatings (Lacke und Beschichtungen) sollen damit auch der Bereich Battery Materials und das Segment Agricultural Solutions in eigenständige Gesellschaften ausgegliedert werden, wie der Chemiekonzern bei einem Investors Update in Ludwigshafen mitteilte.

Mit Batteriematerialien für die E-Mobilität will BASF bis 2030 eine bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 30 Prozent erwirtschaften (ohne Metalle). Das Agrargeschäft soll mittelfristig mindestens 23 Prozent bereinigte Marge schaffen, Coatings mindestens 15 Prozent. Für die verbleibenden Verbundgeschäfte mit den Segmenten Chemicals, Materials, Industrial Solutions sowie Nutrition & Care gilt über den Chemiezyklus hinweg ein Renditeziel von 17 Prozent.

Ab 2024 wird das bereinigte EBIT als bisherige zentrale Steuerungsgröße durch das bereinigte EBITDA abgelöst. Darüber hinaus soll es eine Jahresprognose für den Free Cashflow geben, erklärte BASF. Entsprechende Prognosen will BASF auch für alle einzelnen Segmente ausgeben.

Ein Ziel setzt sich BASF auch bei den schwierig zu kontrollierenden sogenannten Scope-3.1-CO2-Emissionen aus der Lieferkette. Da inzwischen ausreichend zuverlässige Primärdaten zu den Emissionen zugekaufter Rohstoffe vorlägen, gebe es eine solide Basis für ein konkretes Planziel. Bis 2030 strebt BASF über das gesamte Portfolio hinweg eine Reduzierung der Emissionen um 15 Prozent gegenüber 2022 an - von zuletzt 1,57 auf dann 1,34 Kilogramm CO2 pro Kilogramm zugekauften Rohstoffs. 2050 will BASF dann auch im Rohstoffeinkauf klimaneutral sein.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2023 08:00 ET (13:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.