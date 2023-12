An den Märkten werden für Frühjahr 2024 die ersten Zinssenkungen eingepreist. Bis vor Kurzem schien klar, welche Notenbank als erste handelt. Am kommenden Mittwoch (13.12.) findet die letzte Sitzung der US-Notenbank Fed in diesem Jahr statt. Am Donnerstag (14.12.) folgt das finale Ratstreffen der europäischen Notenbank EZB. Weitere Zinsanhebungen gelten angesichts der stark rückläufigen Inflationsraten diesseits und jenseits des Atlantiks als sehr ...

