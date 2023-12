In der European Insurance Study 2023, die heuer zum fünften Mal durchgeführt wurde, hat sich die Strategie-, IT- und Managementberatung zeb näher angeschaut, wie es der europäischen Versicherungsbranche geht. Dafür haben sie die 25 größten Unternehmen in diesem Bereich genauer unter die Lupe genommen.Arne van Tongern, Senior Manager bei zeb, weiß: "Die europäischen Versicherer haben sich im letzten Geschäftsjahr bis ins erste Halbjahr 2023 hinein solide geschlagen. Sie zeigen sich entgegen pessimistischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...