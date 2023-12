Die deutsche Wirtschaftsleistung stagniert, die Bundesregierung kämpft mit einer Haushaltskrise - und die Börse feiert Rekorde. Der jüngste Gipfelsturm des Deutschen Aktienindex verdankt sich vor allem der Hoffnung auf eine Lockerung der Geldpolitik im Zuge sinkender Inflationsraten. Carsten Gerlinger mahnt allerdings zur Vorsicht: "Die Fallhöhe wird immer größer", sagt der Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. "Es baut sich ein ordentliches Enttäuschungspotenzial auf." Die Jahresendrallye läuft an der deutschen Börse. Allein im November kletterte der Dax ...

