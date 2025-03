Transatlantischer Favoritenwechsel: Lange konnte nichts die US-Börsenkurse aufhalten, doch inzwischen lastet der handelspolitische Schlingerkurs des US-Präsidenten auf der Wall Street. In Europa dagegen hinkten die Kurse lange hinterher, nun werden sie durch die Ankündigung neuer Fiskalpakete der Regierungen gestützt. "In diesem Umfeld erhöhter Unsicherheit gilt es, einen klaren Kopf zu bewahren", erklärt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. Noch vor Kurzem trieb die KI-Phantasie die US-Technologieaktien und damit den ganzen US-Aktienmarkt nach oben. Doch ...

