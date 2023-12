Vaduz (ots) -Der unerwartete Tod S.D. Prinz Constantin hat tiefe Trauer und Betroffenheit in der Bevölkerung ausgelöst. In enger Absprache mit dem Fürstenhaus, hat die Regierung eine zweitägige Staatstrauer bis und mit Freitag, 8. Dezember 2023 angeordnet. Um den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Mitgefühl und ihre Beileidsbekundungen auszudrücken, hat die Regierung ein elektronisches Kondolenzbuch eingerichtet.Das elektronische Kondolenzbuch bietet eine virtuelle Plattform, auf der die Öffentlichkeit ihre Gedanken, Erinnerungen und Beileidsbekundungen für S.D. Prinz Constantin hinterlassen kann. Dieser digitale Raum soll es allen ermöglichen, ihre Anteilnahme auf respektvolle Weise auszudrücken.Das Kondolenzbuch ist unter www.kondolenzbuch.li erreichbar und steht ab sofort für Einträge zur Verfügung. Die Regierung bedankt sich bereits im Voraus für alle Beileidsbekundungen und den respektvollen Umgang mit dem digitalen Kondolenzbuch.Das Fürstenhaus teilte am Mittwoch, 6. Dezember 2023, mit, dass S.D. Prinz Constantin von und zu Liechtenstein am 5. Dezember 2023 unerwartet im Alter von 51 Jahren verstorben ist. Prinz Constantin war der jüngste Sohn von Fürst Hans-Adam II. Er hinterlässt seine Ehefrau, Prinzessin Marie von und zu Liechtenstein, geborene Gräfin Kálnoky von Köröspatak, und seine Kinder Prinz Moritz, Prinzessin Georgina und Prinz Benedikt.Pressekontakt:Regierung des Fürstentums LiechtensteinHorst Schädler, RegierungssekretärT +423 236 60 06horst.schaedler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100914271