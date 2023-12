Für viele ist die Corona-Pandemie Schnee von gestern. Einige Unternehmen haben sich aber noch immer nicht von den Folgen erholen können. So ergeht es auch dem heutigen Kandidaten der Charttechniker-Ausgabe. Nachdem eine Erholung vorerst noch ausblieb, zieht dieser Wert jedoch erst jetzt so richtig an und kämpft sich immer weiter gen Norden.Für die richtige Auswahl solcher Werte ist besonders sorgfältiges Stock-Picking gefragt. Charttechnische Signale geben dabei den Startschuss für den Kauf. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...