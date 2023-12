London und Athen (ots/PRNewswire) -Mintus Global Limited (Mintus), gibt bekannt, dass Eurobank Asset Management MFMC (https://www.eurobankam.gr/en/) (Eurobank Asset Management),eine 100%ige Tochtergesellschaft der Eurobank S.A. (Eurobank) eine Minderheitsbeteiligung an Mintus Global Limited (Mintus) erworben hat. Diese Investition wird eine weitere Zusammenarbeit zwischen den Parteien auf dem Gebiet der alternativen Anlagekategorien auslösen.Die Zusammenarbeit wird das Fachwissen der Eurobank im Bereich der alternativen Anlagen mit den High-Tech-Lösungen von Mintus kombinieren, die über die hochmoderne fraktionierte Plattform für alternative Anlagen angeboten werden, die von der FCA-regulierten Tochtergesellschaft Mintus Trading Limited betrieben wird und es Mintus ermöglicht, Zugang zu einer diversifizierten Palette alternativer Anlagen zu bieten."Unsere Investition in Mintus unterstreicht das Engagement von Eurobank Asset Management, bahnbrechende Technologien zum Nutzen unserer Kunden einzusetzen", sagte Theofanis Mylonas, Geschäftsführer der Eurobank Asset Management MFMC. "Dieser Schritt baut auf der Geschichte der Eurobank Asset Management auf, die nach innovativen Möglichkeiten sucht, um eine Wertschöpfung für unsere Stakeholder zu erreichen. Der daraus resultierende zukunftsorientierte Ansatz in der Vermögensverwaltung wird unsere Position an der Spitze der globalen Finanzlandschaft stärken.""Der Zusammenschluss mit der Eurobank Asset Management MFMC untermauert unsere Vision, die Zukunft des Investierens zu verändern, indem wir den Zugang zu alternativen Anlagen deutlich erweitern", so Tamer Ozmen, Gründer und Geschäftsführer von Mintus. "Wir sind davon überzeugt, dass es für eine größere finanzielle Unabhängigkeit und kollektiven Wohlstand unerlässlich ist, den Menschen mehr Anlagemöglichkeiten zu bieten."Der Schritt erfolgt in einer Zeit, in der die Nachfrage nach alternativen Anlagen aufgrund ihrer Attraktivität als Diversifizierungsinstrument, das Renditen bietet, die nicht mit dem Aktien- und Anleihemarkt korreliert sind, und aufgrund ihres Renditepotenzials gestiegen ist. Prequin schätzt, dass das verwaltete Vermögen alternativer Anlagen bis 2028[1] auf 24,5 Billionen Dollar ansteigen wird, gegenüber 13,7 Billionen Dollar 2021. EY Research (https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/wealth-and-asset-management/ey-2021-global-wealth-research-report-optimized-for-web-v2.pdf) stellte fest, dass der Prozentsatz der alternativen Anlagen in den Portfolios mit dem Nettovermögen steigt, von 14 % bei vermögenden Privatpersonen auf 81 % bei sehr vermögenden Privatpersonen[2]."Die Investition der Eurobank Asset Management in Mintus ist ein Zeichen dafür, dass sich der Kunstmarkt weiterentwickelt, und ein Beweis für die wachsende Akzeptanz des gemeinsamen Kunstbesitzes", sagte Brett Gorvy, Chefkurator und Vorsitzender des Kunstausschusses von Investment Mintus. "Ein integrativerer, demokratisierter Kunstmarkt wird in Zukunft sowohl den Investoren als auch den Künstlern zugute kommen."Informationen zu Mintus:Ermöglicht Family Offices, UHNWs, Institutionen und qualifizierten vermögenden Anlegern den Zugang zu alternativen Anlageklassen, die sonst nicht zugänglich sind, und verbessert die Portfoliodiversifizierung und die risikobereinigten Renditen in einem äußerst schwierigen geopolitischen und wirtschaftlichen Umfeld durch eine erhöhte Allokation in alternative Anlagen auf der Mintus-Plattform. Die fortschrittliche Plattform nutzt modernste Technologie, um eine effiziente Skalierung zu ermöglichen und ein erstklassiges Anlegererlebnis bei digitalen Vermögenswerten zu bieten. KI-Fähigkeiten werden bei der Auswahl von Vermögenswerten in allen Anlageklassen eingesetzt. Mintus agiert in einem regulierten Umfeld, das Transparenz schafft und durch seinen PE-geprüften Anlageausschuss sowie den Auswahl- und Ausstiegsprozess für Vermögenswerte Vertrauen schafft.Ende des FormularsHinweis für Redakteure:Ausgewählte Kunstwerke, die in das Miteigentum von Mintus übergehen sollen, unterliegen einer unabhängigen Überprüfung und Bewertung. Alle Kunstwerke werden in einer speziellen und sicheren Einrichtung aufbewahrt. Die Mindestanlagesumme beträgt 3.000 USD, einschließlich zertifizierter vermögender, selbst zertifizierter erfahrener oder akkreditierter Anleger. Die Zertifizierung ist in den Registrierungsprozess integriert.Mintus wird die Kunstinvestitionen bis zu ihrem endgültigen Verkauf aktiv verwalten, um den Anlegern den Ausstieg aus der Investition zu ermöglichen.Alle Einzelheiten zu den Investitionen und Risiken sind in den Investitionsunterlagen enthalten, die allen qualifizierten Anlegern zur Verfügung stehen, die den Anmeldeprozess bei Mintus erfolgreich abgeschlossen haben. Die Anleger werden auf die folgenden Hauptrisiken aufmerksam gemacht:- Liquidität. Die Anteile der Investoren werden nicht an einer anerkannten Börse gehandelt. Die Investitionen sind Langzeitinvestitionen. Mintus plant, in Zukunft ein Schwarzes Brett zu betreiben.- Verlustrisiko. Alle Investitionen in Anteile sind mit einem hohen Risiko verbunden, und eine Entschädigung ist nicht möglich.- Mangel an Diversifizierung. Die von den Anlegern gehaltenen Anteile repräsentieren Interessen an einem bestimmten, vorab identifizierten Kunstwerk, und die vergangene Wertentwicklung des Kunstmarktes, des Werks eines bestimmten Künstlers oder eines bestimmten Kunstwerks ist kein verlässlicher Indikator für dessen künftige Wertentwicklung.Mintus Trading Limited wird von der Behörde für Finanzgebaren unter der Firmenreferenznummer 942522 beaufsichtigt und ist autorisiert, (i) Geschäfte mit bestimmten Aktien, Wertpapieren und Schuldverschreibungen zu arrangieren (herbeizuführen), (ii) Vorkehrungen im Hinblick auf Transaktionen mit bestimmten Aktien, Wertpapieren und Schuldverschreibungen zu treffen, (iii) die Verwahrung und Verwaltung bestimmter Aktien, Wertpapiere und Schuldverschreibungen zu übernehmen, (iv) einen nicht zugelassenen alternativen Investmentfonds zu verwalten und (v) die Ausübung der regulierten Tätigkeiten zu vereinbaren. Weitere Einzelheiten zu unseren aufsichtsrechtlichen Genehmigungen finden Sie im Finanzdienstleistungsregister.[1] https://www.preqin.com/insights/research/reports/future-of-alternatives-2028[2] EY 2021 Global Wealth Research ReportKontakt:Tim Naylor; Kundenbetreuer; Lansons; +44 (0) 7983 612919View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eurobank-asset-management-mfmc-investiert-in-mintus-302008998.htmlOriginal-Content von: Mintus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162669/5667191