Eine deutsche Regierung ohne Haushalt: Das ist einmalig in der Bundesrepublik. Das Eingeständnis kam per Handy, wie die Bild-Zeitung berichtete. Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, informierte die Abgeordneten folgendermaßen: "Obwohl wir von unserer Seite alles dafür getan haben, kann der Haushalt für das Jahr 2024 nicht mehr rechtzeitig in diesem Jahr beschlossen D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...