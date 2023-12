Wien (www.fondscheck.de) - Die Luxemburger Fondsgesellschaft Chahine Capital hat ihre Präsenz in Deutschland und Österreich mit Andreas Schneeberger als Senior Sales Manager verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Zudem werde das Unternehmen künftig auch in Italien vor Ort präsent sein und habe dazu Gerardo Coppola eingestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...