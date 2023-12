Vaduz (ots) -Liechtensteins Stimmbevölkerung stimmt am Sonntag, 21. Januar 2024 über zwei Gesetzesvorlagen im Energiebereich ab. Es geht um die Umsetzung einer Photovoltaik-Pflicht sowie um die neuen Gebäudevorschriften.Um den stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohnern eine fundierte Meinungsbildung zu ermöglichen, organisiert die Regierung am Dienstag, 12. Dezember 2023 um 19 Uhr eine Diskussionsveranstaltung.Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni nimmt in ihrer Funktion als Wirtschaftsministerin und Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter in ihrer Funktion als Infrastrukturministerin teil. Bei der Live-Sendung sind weiters vertreten: Alexander Batliner, Karl-Heinz Oehri und Arnold Matt als Vertreter des Referendumskomitees, Sebastian Gassner als Vertreter des Ja-Komitees Energievorlagen und Daniel Gstöhl als Vertreter der Energiezukunft Liechtenstein.Der von Peter Beck moderierte Anlass wird live auf dem Landeskanal (TV) und via Livestream (www.landeskanal.li) übertragen. Die Sendung kann auch "live" auf Radio Liechtenstein verfolgt werden. Ausserdem wird die Sendung täglich um 18.30 Uhr ab Mittwoch, 13. Dezember, bis und mit Freitag, 22. Dezember, sowie ab Mittwoch, 3. Januar 2024, bis und mit Dienstag, 9. Januar, auf dem Landeskanal (TV) wiederholt.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltGeneralsekretariatT +423 236 60 07wirtschaft@regierung.liMinisterium für Infrastruktur und JustizGeneralsekretariatT +423 236 64 42infrastruktur@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100914275