Der DAX jagt von einem neuen Höchststand zum nächsten, die Jahresendrally ist in vollem Gang. Was noch drin ist! Die Stimmung an der Börse hat komplett gedreht, von zu Tode betrübt auf himmelhoch jauchzend. Der DAX markierte zuletzt ein neues Rekordhoch nach dem anderen. Der Grund für die plötzlich ausgebrochene Euphorie ist neue Zinsfantasie. Die US Notenbank könnte schon früher mit Senkungen ihres Leitzinses beginnen als bisher angenommen, nämlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...