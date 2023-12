Berlin (ots) -In Deutschland verursachen die Herstellung, Errichtung, Nutzung und Entsorgung von Gebäuden und Infrastruktur rund 55 Prozent der gesamten CO2-Emissionen. Bauabfälle machen zudem mehr als die Hälfte des deutschen Müllaufkommens aus. Bis zu 40 Prozent des weltweiten Biodiversitätsverlustes gehen auf den Ressourcenverbrauch durch Bauleistungen zurück. Trotz dieser drastischen Umweltauswirkungen spielen Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschutz im Baubereich noch immer eine Nebenrolle. Weder die Bundesregierung noch die Bundesländer treiben sie entschieden voran.Durch ambitionierte Maßnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft könnten bis 2045 im Hoch- und Tiefbau jedoch 60 Millionen Tonnen CO2 vermieden, 66 Millionen Tonnen Ressourcen eingespart und 1 Million Hektar weniger Land verbraucht werden. Um diese Potentiale zu erschließen, hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) einen 10-Punkte-Plan entwickelt, den wir Ihnen gerne in einem Pressehintergrundgespräch vorstellen möchten. Wir präsentieren Ihnen die wichtigsten Akteure der Bauwende und erklären, welche Maßnahmen und Rechtsnormen es braucht, damit Kreislaufwirtschaft in der Baubranche zum neuen Standard wird.Das Pressehintergrundgespräch findet digital statt. Wir bitten um Anmeldung unter presse@duh.de. Für O-Töne oder Interviews wenden Sie sich ebenfalls gerne an unseren Newsroom.Datum:Dienstag, 12. Dezember 2023 um 10 UhrEinwahllink:https://us02web.zoom.us/j/87931867024Meeting-ID: 879 3186 7024Teilnehmende:- Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin- Viktor Schödwell, Senior Expert KreislaufwirtschaftPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.x.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe, www.linkedin.com/company/umwelthilfe, https://www.tiktok.com/@umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5667230