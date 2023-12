Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

BMG4709J1071 Productive Technologies Company Ltd. 07.12.2023 KYG7255N1097 Productive Technologies Company Ltd. 08.12.2023 Tausch 1:1

CA85832P1099 Steep Hill Inc. 07.12.2023 CA85832P2089 Steep Hill Inc. 08.12.2023 Tausch 15:1

DE000A32VN83 Epigenomics AG 07.12.2023 DE000A37FT41 Epigenomics AG 08.12.2023 Tausch 5:1

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken