Trotz eines niedrigeren Kursziels für die Aktien von Securize IT Solutions erwarten die Analysten von SMC Research einen deutlichen Kursanstieg des Papiers. Das Ziel von 1,40 Euro nach zuvor 1,90 Euro liegt weiterhin deutlich über dem aktuellen Aktienkurs des Papiers, das am Donnerstagnachmittag im Handel an der Münchener Börse bei 0,77 Euro notiert. ...

