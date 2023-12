Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der japanische Yen (JPY) ist heute der klare Outperformer unter den G10-Währungen, so die Experten von XTB.Der JPY lege zu, da Trader auf einen Ausstieg der Bank of Japan aus der äußerst lockeren Geldpolitik und eine Anhebung der Zinsen aus dem negativen Bereich setzen würden. Die Äußerungen von BoJ-Gouverneur Ueda würden als treibende Kraft für diesen Schritt angesehen. Ueda habe gegenüber japanischen Gesetzgebern erklärt, dass die Handhabung der Geldpolitik ab dem Jahresende schwieriger werden werde, was Spekulationen genährt habe, dass die Bank of Japan bereit sei, die negativen Zinssätze hinter sich zu lassen. Gestern habe es erste Hinweise darauf gegeben, als der stellvertretende BoJ-Gouverneur Himino in seinen Kommentaren vom Mittwoch die negativen Auswirkungen von Zinserhöhungen heruntergespielt habe. Infolgedessen seien die Erwartungen der Marktteilnehmer in Bezug auf eine Zinserhöhung der BoJ gestiegen und die Geldmärkte würden nun eine 35%ige Chance für eine Zinserhöhung um 10 Basispunkte bei der Sitzung am 19. Dezember 2023 sehen, während es gestern noch rund 26% gewesen seien. Die Zunahme der Falkenwetten habe gleichzeitig zu dem größten Anstieg der japanischen Renditen seit fast einem Jahr geführt! ...

