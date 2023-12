The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.12.2023.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.12.2023

.

ISIN Name

DE000A32VN83 Epigenomics AG

LU1033693638 Lyxor SICAV

LU0378438732 Lyxor SICAV

LU0603933895 Lyxor SICAV

LU0488317701 Lyxor SICAV

LU0650624025 Lyxor SICAV

LU0603942888 Lyxor SICAV

LU0392496427 Lyxor SICAV

