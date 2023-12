Zürich (ots) -Globegarden, ein führender Anbieter von Kinderbetreuungseinrichtungen in der Schweiz, hat den Jahresbericht für das Geschäftsjahr Oktober 2022 bis Oktober 2023 veröffentlicht. Er gewährt Einblicke in die vielfältigen Aktivitäten und Projekte, die im vergangenen Jahr im Bildungsalltag der Einrichtungen sowie im Berufsalltag durchgeführt wurden.Der Jahresbericht enthält eine breite Palette von Artikeln und Berichten, die den Bildungsalltag in den Einrichtungen von globegarden beleuchten. Dabei werden nicht nur die pädagogischen Ansätze und Aktivitäten, sondern auch die Erfahrungen der Mitarbeitenden, Fachleute und Experten in den Vordergrund gestellt. Der Bericht bietet authentische Einblicke in das Kita-Jahr mit all seinen Projekten, Herausforderungen und Erfolgen. Zahlreiche Fotos aus den Kindertagesstätten ergänzen die Kapitel und vermitteln einen lebendigen Eindruck von den Aktivitäten in den Einrichtungen.Der Jahresbericht zeigt, wie Globegarden sein Engagement für qualitative Kinderbetreuung und frühkindliche Bildung kontinuierlich ausbaut und weiterentwickelt. Dabei trägt die Einbindung der Mitarbeitenden, Fachleute und Experten dazu bei, innovative Ansätze zu fördern und die Qualität der Bildung in den Einrichtungen kontinuierlich zu steigern.Globegarden freut sich darauf, im Jahr 2024 sein 15-jähriges Bestehen zu feiern. Unter dem Motto EmpoweringFamilies, EmpoweringTeachers, EmpoweringKids wird das Jubiläumsjahr eine Vielzahl von Projekten und Aktivitäten für Familien, BetreuerInnen und Kinder umfassen. Dazu kommen Publikationen. Das Motto spiegelt das langjährige Engagement von globegarden wider, einen Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu leisten, die Gemeinschaft zu unterstützen und die Zukunft der Kinder durch eine qualitativ hochwertige Bildung und Betreuung positiv zu gestalten.Über GlobegardenGlobegarden ist eine führende Kita-Trägerschaft in der Schweiz und setzt sich seit Jahren für die Förderung der frühkindlichen Bildung und die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. Das Unternehmen hat eine langjährige Geschichte in der Kinderbetreuung und Bildung in der Schweiz und ist stolz auf seinen Beitrag zur Gemeinschaft.Direkt zum Jahresbericht: https://www.globegarden.ch/news/familienportalPressekontakt:Medienstelle globegardenc/oKMES Partnerspillmann@kmespartner.comOriginal-Content von: globegarden childcare, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100073724/100914283