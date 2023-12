An zunächst zehn Standorten wird der Konzern mit der neuen Untermarke CosMc's an den Start gehen. Mit starkem Akzent auf "to go": Kaffee und andere Getränke sowie Snacks zum Mitnehmen, aber auch zum Verzehr in den relativ kleinen Stores. Der Test beginnt im Bundesstaat Illinois (Bolingbrook), weitere neun Filialen sind in Texas geplant. Es werden verschiedene Storegrößen und -layouts getestet, inklusive Autoschalter (Drive-Thru). Für die Auswertung und Entscheidung, ob das Konzept weiter ausgebreitet wird, will sich das Management ein Jahr Zeit lassen.Nostalgisch zurück ins alte Jahrtausend: Namensgeber des neuen Konzepts ist ein Werbemaskottchen des Konzerns aus den 80er/90er Jahren. CosMc war ein auf Burger, Pommes & Co. fixierter Außerirdischer. Für den modernen Speiseplan wurden Egg McMuffins und M&M McFlurries wiederbelebt, eine Neuentwicklung sind die "Churro Frappes".Nachmittagsgeschäft. Der Werbespruch zeigt die zeitliche Dimension, frei übersetzt: "Drei Uhr nachmittags. Du brauchst neuen Drive? Komm' zu CosMc's." CEO Chris Kempczinski sieht das angepeilte Segment der Außer-Haus-Verpflegung in der Größenordnung von 100 Mrd. $. Die Pläne wurden gestern im Investor-Update vorgestellt.Der CEO warnte vor verfrühter Euphorie. Kempczinski sah es als Erfolg an, dass man es innerhalb von knapp zwölf Monaten von der Idee bis zur Realisierung der ersten Filiale geschafft habe. Man habe den Anspruch, ein Konzept mit weltweitem Potenzial entwickelt zu haben. (Somit wäre es konsequent, das Konzept bald auch außerhalb des Heimatmarkts zu testen.)Nächster Anlauf zum Widerstand. Die MCD-Aktie stand im Sommer mehrfach kurz vor 300 $ und sackte Mitte Oktober kurz unter 246 $. Um sich in den letzten drei Wochen um rund 18 % zu erholen.Zur Chance, die 300 $ zu knacken: Bei einer Marktkapitalisierung von 208 Mrd. $ ist der 8,3-fache Umsatz (der vergangenen zwölf Monate) erreicht. Nettomarge 33 % und ein Fordward-KGV um 24 sind weitere Parameter. Aufgrund enormer Aktienrückkäufe wurde das Eigenkapital ins Negative getrimmt (- 4,9 Mrd. $ zum Stichtag Ende September), was man sich bei 7,4 Mrd. $ operativem Cashflow jährlich allerdings erlauben kann.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.