K wie Kosmetik und K wie Konsum

Werbung







Trotz des weltweiten Rückgangs im Konsumverhalten der Verbraucher, wächst der größte Kosmetikproduzent L'Oréal. Das Unternehmen plant auch in Zukunft, in den Produktionsstandort Deutschland zu investieren.



L'Oréal als Weltmarktführer in Sachen Kosmetik will seine Produktion in Deutschland trotz der negativen Stimmung vergrößern. Der Standort in Karlsruhe gehört mit über einer Million produzierter Artikel am Tag zu den größten Herstellungsknotenpunkten des Konzerns. Mehr als 30 Länder werden mit den dort produzierten Gütern beliefert. Vor allem der DACH-Raum wird für das Unternehmen immer wichtiger. So war hier der Umsatz in dieser Region und in diesem Jahr erstmals höher als im Heimatmarkt Frankreich. Damit belegt diese Region nach den USA und China den drittwichtigsten Absatzmarkt weltweit.





Hier finden Sie:











Heute Abend schon was vor?



Die Jahresendrallye ist im vollen Gange und jüngst gelang es dem DAX®, sein Allzeithoch zu durchbrechen und in neue Sphären vorzudringen. Wenn Sie sich nun fragen, wie Sie von solchen Situationen bzw. Bewegungen profitieren können, ist unser heutiges digitales Live-Webinar etwas für Sie. In diesem interaktiven Online-Webinar bespricht unser Produktexperte Julius Weiß Knock-out Produkte und wie man sie am besten einsetzen kann. Das Webinar beginnt heute (am 07.12.2023) um 18:30 Uhr, die Teilnahme funktioniert bequem von daheim und ist vollkommen kostenlos.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC