Bill Gates, der Mitbegründer von Microsoft, hielt lange den Titel des reichsten Mannes der Welt und zählt auch heute noch zur globalen Finanzelite. Worin er seine Milliarden steckt.Um das Ausmaß seines Vermögens zu veranschaulichen: Bill Gates verdient täglich das Drei- bis Vierfache dessen, was ein durchschnittlicher Mensch in seinem Leben verdient, also etwa 2,4 Millionen Euro in Deutschland oder 2,7 Millionen US-Dollar in den USA. Schätzungen zufolge liegt Gates Tagesverdienst zwischen 7,6 und 10,95 Millionen US-Dollar. Der höhere Wert entspricht etwa 117 US-Dollar pro Sekunde - der niedrigere etwa 320.000 US-Dollar pro Stunde. In den vergangenen 25 Jahren war Gates laut Forbes in 15 …