Shareholder Value Beteiligungen AG: Kündigung Dienstleistungsvertrag Shareholder Value Management AG



07.12.2023 / 17:27 CET/CEST

Der Vorstand der Shareholder Value Beteiligungen AG hat heute den ursprünglich zum Oktober 2000 mit der Shareholder Value Management AG abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag zum 31.12.2024 gekündigt. Gegenstand des Vertrages in der aktuellen Fassung ist insbesondere die umfassende Unterstützung des Vorstandes bei der operativen Tätigkeit der Gesellschaft. Die Shareholder Value Beteiligungen AG verfügt über keine eigene Ausstattung und neben den beiden Vorständen über keine Mitarbeiter.







