Live-Übertragung der Oper am 07. Dezember 2023 um 19.30 Uhr auf ARTE Concert (https://www.arte.tv/de/videos/116912-000-A/giuseppe-verdi-don-carlo/)Samstag, 16. Dezember 2023 um 22.25 Uhr auf ARTEMit dem Meisterwerk Don Carlo von Giuseppe Verdi wird das renommierte Mailänder Opernhaus seine neue Opernsaison am 7. Dezember eröffnen.Don Carlo, die als Verdis ehrgeizigste Oper gilt, ist eine brillante Mischung aus Intimität und Politik vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Frankreich und Spanien. Inszeniert von Lluís Pasqual und unter der musikalischen Leitung des Musikdirektors der Scala, Riccardo Chailly, vereint diese neue Produktion ein außergewöhnliches Stimmenensemble mit Fransceso Meli als Don Carlo, Anna Netrebko in der Rolle der Elisabeth von Valois sowie Elina Garanca als Prinzessin Eboli.Während der französisch-spanische Krieg tobt, soll die Hochzeit des Don Carlo mit Elisabeth von Valois den Friedensvertrag zwischen den beiden Ländern besiegeln. Das Unerwartete geschieht: Die beiden verlieben sich ineinander. Leider entscheidet König Philipp II., dass er die Prinzessin von Frankreich heiraten soll. In einem Augenblick wird die Geliebte zur Stiefmutter...ARTE-Moderatorin Annette Gerlach führt durch den glanzvollen Opernabend. Im Anschluss an den Livestream bleibt die Produktion sechs Monate online abrufbar.Musikalische Leitung: Riccardo ChaillyInszenierung: Lluís PasqualMit: Anna Netrebko, Michele Pertusi, Francesco Meli, Luca Salsi, Elina Garanca, Jongmin Park sowie dem Orchester und Chor des Teatro alla Scala