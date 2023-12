Vaduz (ots) -Am Donnerstag, 7. Dezember wurde der indische Staatssekretär Sanjay Verma, der im indischen Aussenministerium für Westeuropa zuständig ist von einer liechtensteinischen Delegation zu einem Arbeitsgespräch empfangen. Er besichtigte zudem die Firma Hilti und informierte sich bei der Finanzmarktaufsicht über den liechtensteinischen Finanzplatz.Im Arbeitsgespräch mit Staatssekretär Verma betonte Martin Frick, Amtsleiter des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten, Liechtensteins Interesse an der Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen mit Indien. Im Gespräch wurde Liechtensteins Wunsch nach einem baldigen Abschluss der Freihandelsverhandlungen zwischen den EFTA-Staaten und Indien sowie nach einem Doppelbesteuerungsabkommen unterstrichen. Weiters wurden die aktuellen geopolitischen Herausforderungen bspw. der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Israel-Hamas-Krieg sowie die für Januar geplante Erweiterung der BRICS-Gruppe diskutiert.Indien ist das mittlerweile bevölkerungsreichste Land der Welt. Es ist Mitglied der BRICS-Gruppe, bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, und der G20. Liechtenstein und Indien pflegen seit über 30 Jahre bilaterale Beziehungen.Nach dem Arbeitsgespräch wurde Staatssekretär Verma von Hilti-CEO Jahangir Doongaji auf dem Hilti-Campus in Schaan begrüsst, wo er das Innovationszentrum besichtigte. Im Rahmen eines Austausches mit der Finanzmarktaufsicht konnte sich der Staatssekretär über den liechtensteinischen Finanzplatz informieren.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportMartin Frick, Leiter, Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 50martin.frick@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100914284