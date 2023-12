DJ Stellantis will Batteriewechsel-Technologie von Ample für E-Autos nutzen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autokonzern Stellantis will mit dem US-Unternehmen Ample eine Partnerschaft im Bereich der Batterielade-Technologie für Elektrofahrzeuge (EV) eingehen. Mit der innovativen Technologie von Ample könne eine vollständig geladene EV-Batterie in weniger als fünf Minuten in ein Elektrofahrzeug eingebaut werden, teilte Stellantis mit. Diese Technologie für einen modularen Batteriewechsel soll künftig in den Elektrofahrzeugen von Stellantis zum Einsatz kommen.

"Diese Technologie ermöglicht es Kundinnen und Kunden mit Elektrofahrzeugen, ihre leere Batterie an einer Batteriewechselstation innerhalb weniger Minuten gegen eine voll aufgeladene Batterie auszutauschen", teilte der Konzern mit. Sie mache "das Laden so schnell und bequem macht wie das Tanken". Auch aktuelle Herausforderungen wie Sorgen um die Reichweite einer Batterieladung oder den Batterieverschleiß könnten bewältigt werden.

Das erste Programm soll 2024 in Madrid mit einer Flotte von einhundert Fiat 500 Elektro im Rahmen eines Carsharing-Angebots von Stellantis beginnen. Der Fiat 500 Elektro ist das meistverkaufte Elektrofahrzeug von Stellantis. Es wird weltweit angeboten und ist in mehreren europäischen EV-Märkten führend.

Die beiden Unternehmen führen zudem Gespräche über eine erweiterte Anwendung der modularen Batteriewechsel-Technologie von Ample, um die Nachfrage der Stellantis-Flotten- und Privatkunden auf anderen Stellantis-Plattformen und in anderen Regionen zu decken.

