Der Platinmarkt zeigt sich in jüngster Zeit von einer volatilen Seite. Aktuelle Daten, Stand Donnerstagmorgen, weisen auf einen Preis von 891 US-Dollar pro Unze hin, was einen Rückgang von 1,5 % in den letzten 24 Stunden bedeutet. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Wochenbilanz wider, mit einem Minus von 4,7 %. Der Platinpreis, der einst stabile Höhen erklomm, steht nun unter beträchtlichem Druck.Die technische Analyse deutet darauf hin, dass der Bereich um 950 US-Dollar für Platin (TVC:PLATINUM) eine harte Nuss darstellt. Wichtig ist nun, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...