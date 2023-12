Tagesausblick für 08.12.: DAX pendelt in enger Range. Commerzbank und ThyssenKrupp brechen ein.

Der DAX® legte heute eine Pause ein und pendelte im Tagesverlauf weitgehend zwischen 16.600 und 16.600 Punkten. Durchwachsene Wirtschafts- und Us-Arbeitslosenzahlen stützten den Anleihe- und damit auch den Aktienmarkt. Morgen folgt ein weiterer vielbeachteter Bericht der US-Regierung zum Arbeitsmarkt.

Unternehmen im Fokus

Adidas-Chef Björn Gulden äußerte sich vorsichtig zu 2024. Anleger nahmen dies zum Anlaß, Gewinne mitzunehmen. ams Osram steht kurz vor dem Abschluss der Kapitalerhöhung. BASF erreichte die 200-Tage-Durchschnittslinie. Antrieb bekam das Papier durch die geplante Ausgliederung einiger Sparten. Commerzbank brach deutlich ein. Berichte über Probleme im Stahlbereich belasteten heute die Aktie von ThyssenKrupp. TUI profitierte von positiven Analystenkommentaren.

In den USA fielen AirBnb, Alphabet, AMD und Lucid im frühen durch starke Kursaufschläge auf.

Wichtige Termine: